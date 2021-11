Afrique du Sud : aucune avancée concrète sur la voie de la reprise économique post-Covid-19

L’Afrique du Sud n’est pas parvenue à mener à bien les réformes indispensables pour relancer une économie à bout de souffle, ont affirmé plusieurs partis sud-africains.

«Le programme de réforme du gouvernement n’a réalisé aucune avancée concrète sur la voie de la reprise économique post-covid-19», a déclaré Geordin Hill-Lewis du parti de l’Alliance démocratique (DA), lors du sommet 2021 du Black Business Council.

«L’Afrique du Sud ressemble de plus en plus aux États où le but du gouvernement n’est plus d’aider la société à réaliser le développement humain, mais à faciliter l’extraction massive de richesses pour l’élite politique au pouvoir», a déploré M. Hill-Lewis.

Pour sa part, le chef du parti du Mouvement démocratique uni (UDM), Bantu Holomisa, a noté que même avant la crise sanitaire de la Covid-19, l’économie sud-africaine était dans le marasme. «La corruption, les faibles prestations de services et les entreprises publiques mal gérées sont le talon d’Achille de notre économie», a-t-il souligné.

Il a de même fait constater que «l’économie sud-africaine ne se redresse pas et le chômage continue d’augmenter, alors que les responsables continuent à s’enrichir en utilisant des appels d’offres frauduleux».