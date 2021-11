Rwanda : la traque des fugitifs du génocide

Les autorités rwandaises ont renouvelé leur appel pour la traque et l’interpellation des fugitifs du génocide pour leur transfert devant la justice, révélant que Kigali a soumis plus de 1100 actes d’accusation pour l’arrestation et l’extradition de plusieurs dizaines de présumés génocidaires rwandais, dont la majorité sont installés dans l’Afrique australe et en Europe.

« Les autorités rwandaises ont envoyé des mandats d’arrêt à 38 pays du monde entier pour arrêter 1.149 fugitifs du génocide, suspectés d’avoir participé aux massacres lors du génocide perpétré contre les Tutsi en 1994 », indique le journal, citant le juge en chef de la République, Faustin Nteziryayo.

Depuis l’émission de ces mandats d’arrêt internationaux, seuls 22 suspects ont été extradés vers le Rwanda, précise la publication qui a critiqué la réticence de certains pays à traduire en justice les suspects du génocide de 1994.