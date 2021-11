RDC : plusieurs morts dans des attaques en Ituri

Au moins 29 corps ont été retrouvés suite à des attaques, dimanche et lundi, contre les villages de Drodro, Largu et environs dans la province de l’Ituri, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), ont annoncé un groupe de chercheurs et la société civile.

Les 29 morts sont des civils selon le baromètre sécuritaire du Kivu, une organisation relevant du groupe d’étude sur le Congo et de l’Organisation américaine, Human Right Watch (HRW). Sept corps ont été retrouvés à Donga et 22 autres à Drodro.

Les experts du Baromètre sécuritaire du Kivu (KST), qui avaient dans un premier temps évoqué 107 morts, ont revu lundi soir leur bilan à 29 morts.

Les miliciens ont attaqué Bule, un centre de la chefferie de Bahema Badgere, puis se sont pris au village Ngazba, avant de se diriger vers la mission catholique de Drodro.

Cette mission abrite un important site de déplacés internes qui avaient fui les exactions dans leurs villages depuis 2020.

Cette tuerie est attribuée aux miliciens de la coopérative pour le développement du Congo (CODECO), un groupe armé à connotation tribale.