Côte d’Ivoire : multiplication de la commercialisation du Café et Cacao

Les sociétés coopératives ont commercialisé trois fois plus de café et de cacao que les traitants ou acheteurs durant la campagne agricole 2020-2021, dans la délégation régionale du Conseil café-cacao de Gagnoa, qui couvre les départements de Sinfra, Oumé et Gagnoa.

Sur un volume global de 178.060,475 tonnes réalisé par les opérateurs, 42.535,642 tonnes ont été commercialisées par les acheteurs, contre 135.524,833 tonnes par les sociétés coopératives, a précisé mardi à Gagnoa le directeur régional du Conseil café-cacao du Gôh, Yaya Kangouté.

Il a ajouté que 129.239,797 tonnes de cacao ont été commercialisées à Gagnoa, 34.086,216 tonnes à Oumé, et 23.734,462 tonnes à Sinfra.

Pour le café, 934,539 tonnes ont été commercialisées dans la délégation régionale du Gôh, dont 883,675 tonnes dans le département de Gagnoa, 80,864 tonnes à Oumé, contre 666,396 tonnes à Sinfra.