Angola : 97 % des diamants produits sont taillés à l’étranger

Un taux de 97 % des diamants produits dans les sites miniers angolais sont taillés à l’étranger, notamment en Inde, a indiqué la société nationale du diamant de l’Angola « Sodiam ».

« L’Angola taille seulement 3 % des diamants bruts produits au niveau local, ce qui reste loin de l’objectif fixé de 20 %», a déclaré le président du conseil d’administration de Sodiam, Eugénio Bravo da Rosa, dans une conférence de presse dédiée à la présentation de la première Conférence internationale du diamant d’Angola (AIDC).

Soulignant que « des cycles de formation sont en cours au Pôle de développement diamant de la ville de Saurimo, Lunda Sul, en vue de contribuer à la réalisation de cet objectif », il a noté que les investissements dans la formation technique et scientifique sont essentiels dans ce secteur.

Pour sa part, le président du conseil d’administration de la société Endiama, José Ganga Júnior, a estimé qu’il est essentiel de former le capital humain et le doter de connaissances techniques et scientifiques, afin que les personnes impliquées puissent fournir d’excellents résultats.