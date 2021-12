Kenya : les exportations de fleurs vers les marchés européens

Les exportations de fleurs vers les marchés européens depuis l’aéroport international d’Eldoret ont repris, à un moment crucial où les fermes du North Rift cherchent à renverser la vapeur et à stimuler l’économie régionale.

D’une capacité de traitement de 1,2 million de tonnes de fret par an et une capacité de stockage frigorifique de 250 tonnes métriques, l’aéroport s’est désormais associé à Ethiopian Airlines pour exporter des produits frais vers les marchés européens tels que la Belgique et les Pays-Bas.

« Depuis de nombreuses années, les agriculteurs transportent leurs produits par la route, ce qui entraîne des coûts supplémentaires. Mais maintenant, cela change la donne dans le secteur horticole car cela réduira considérablement les coûts », a déclaré le directeur de l’aéroport Walter Agong’.

Les données de l’aéroport montrent qu’à son apogée, en 2006, 956 tonnes de produits agricoles ont été exportées via l’installation.

Mais depuis 2009, l’aéroport a été largement utilisé pour le mouvement des passagers et l’importation de marchandises telles que l’électronique et les textiles pour les marchés locaux et d’Afrique de l’Est.