La France : le Franco-Rwandais Claude Muhayimana condamné à 14 ans de prison

La cour d’assises de Paris a condamné, jeudi, le Franco-Rwandais Claude Muhayimana à 14 ans de prison pour « complicité de génocide » et « complicité de crime contre l’humanité » en 1994 au Rwanda.

Claude Muhayimana, 60 ans, avait pendant trois mois transporté des tueurs Hutus pour massacrer des Tutsis dans plusieurs localités rwandaises.

Une dizaine de témoins ont affirmé avoir vu l’accusé conduire des véhicules transportant « des gendarmes et des miliciens Interahamwe, bras armé du régime génocidaire hutu responsables de très nombreux massacres, dans les alentours de Kibuye et sur les collines de Bisesero, entre avril et juillet 1994».

Le génocide au Rwanda a fait entre 800 mille et 1 million de morts, en majorité des Tutsis.