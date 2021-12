Somalie : le quart de la population  menacée de faim à cause de la sécheresse (ONU)

Près d’un Somalien sur quatre est menacé de faim aiguë à cause de la vague de sécheresse qui sévit dans le pays, indique l’ONU dans un communiqué.

Après trois saisons de faibles précipitations et une quatrième en vue, la crise devra s’aggraver et quelques 4,6 millions de personnes auront besoin d’aide alimentaire d’ici mai 2022, ajoute l’ONU, expliquant que la Somalie n’avait pas connu trois saisons des pluies à faible pluviométrie d’affilée depuis plus de 30 ans.

Environ 169.000 personnes ont été contraintes à quitter leur domicile en raison des pénuries de nourriture, d’eau et de pâturage, selon la même source, notant que le nombre des déplacés pourra atteindre 1,4 million d’ici six mois.

Environ 7,7 millions de personnes auront besoin d’aide humanitaire et de protection en 2022, soit une hausse de 30% en un an, selon l’ONU.

Ces dernières années, ce sont les catastrophes naturelles et non le conflit qui ont été la principale cause de déplacements en Somalie, pays classé parmi les plus vulnérables au changement climatique.