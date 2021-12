Centrafrique: 15 morts dans une attaque attribuée aux anti-balaka

Au moins 15 civils ont été massacrés dans la localité de Boyo, située à 120 kilomètres à l’est de Bambari, dans la région de la Ouaka, les 6 et 7 décembre 2021.

Plusieurs habitations ont été détruites et plus de 1500 personnes se sont enfuies. D’après l’ONU, il y a eu aussi des cas d’amputation et d’extorsion.

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (Minsuca) alerte sur les « risques de ciblage et d’exactions exclusivement dirigés contre les communautés peuls ».

La mission des Nations unies en RCA a appelé tous les groupes armés centrafricains « à mettre immédiatement fin à leurs attaques contre les populations et à respecter le cessez-le-feu déclaré par le Chef de l’Etat le 15 octobre 2021 ainsi que leurs engagements prévus dans l’Accord de paix ».Malgré le cessez-le-feu, les groupes armés centrafricains continuent leurs attaques.

Par ailleurs, cinq civils et un soldat centrafricain ont été tués dans une attaque armée dans le nord-ouest de la Centrafrique, qui connait des combats entre des groupes rebelles et l’armée, ont indiqué les autorités de ce pays.

Dimanche, « les rebelles ont attaqué les positions des forces centrafricaines et sont entrés dans la ville » de Mann, à 600 km au nord-ouest de la capitale Bangui, a déclaré le sous-préfet de la région, Jean-Ulrich Sembetanga.