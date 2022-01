Algérie : les enfants sahraouis victimes dans les camps de Tindouf

Les enfants sahraouis sont victimes des violences graves de la junte militaire du général Saïd Chengriha et de son pantin Brahim Ghali.

Le général Chengriha et ses prédécesseurs ont fait preuve d’un mépris terrible pour les droits de l’enfant, année après année. Des enfants souffrent et des enfants meurent à cause de cette insensibilité. Tous les efforts doivent être faits pour protéger ces enfants contre tout danger.

Selon plusieurs ONG internationales, le nombre de cas d’enlèvements, de violences sexuelles et d’enrôlement des enfants par la milice du Polisario ainsi que par les services sécuritaires algériens, a augmenté à un rythme alarmant dans ces camps de Tindouf.