Côte d’Ivoire : des véhicules Made in Côte d’Ivoire

Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi a procédé lundi au lancement des véhicules ‘’Made in Côte d’Ivoire’’ de l’unité d’assemblage d’Iveco Daily Ivoire à Sotra Industries à Koumassi, rapporte l’Agence ivoirienne de presse.

« C’est la première fois que des véhicules produits ici seront estampillés made in Côte d’Ivoire », a relevé le chef du gouvernement à l’inauguration de l’unité d’assemblage.

Fruit de la collaboration entre SOTRA Industries et IVECO, l’usine a une capacité de production de 1000 minibus de 18 à 26 places par an configurables en ambulances, camionnettes frigorifiques, utilitaires de transport de matériels et de marchandises diverses.

Elle a une chaîne de montage intégral donnant lieu à l’autorisation de porter la mention « Made in Côte d’Ivoire » sur les véhicules sortis de l’unité d’assemblage et une chaîne opérée en pleine capacité par un effectif de 500 travailleurs, tous des Ivoiriens.