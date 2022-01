Djibouti : 3ème recensement général de la population et de l’habitat 

La République de Djibouti va lancer prochainement son 3ème recensement général de la population et de l’habitat (RGPH), rapporte l’agence djiboutienne d’information ADI.

Une table ronde a été organisée dans ce sens sous la présidence du ministre des Finances et l’Economie chargé de l’Industrie, M. Ilyas Moussa Dawaleh, en présence du chef de la diplomatie djiboutienne, M. Mahmoud Ali Youssouf, et du directeur de l’Institut national des statistiques, M. Idriss Ali Souldan, en plus de la représentante du Fonds des Nations Unies pour la population.

« Lever les fonds nécessaires à cette opération de grande envergure qu’est le 3ème RGPH était l’objectif de la table ronde organisée lundi », souligne ADI.