Somalie : 20 terroristes d’Al Shebab tués par l’armée

Au moins une vingtaine de jihadistes du groupe terroriste Al-Shabab ont été tué mercredi par l’Armée nationale somalienne (ANS) lors d’une opération militaire près de la ville de Dhusamareb, dans le centre de la Somalie.

Lors de cette opération, l’armée a récupéré des armes et des engins explosifs, a fait savoir Odowa Yusuf Rage, commandant en chef de l’ANS, cité par l’Agence nationale de presse somalienne.

« Les forces de l’ANS ont tué 20 combattants d’Al-Shabab et ont récupéré des armes, principalement des explosifs, au cours d’une opération militaire près de la ville de Dhusamareb mercredi matin », a déclaré M. Rage, ajoutant que cette opération, la deuxième du genre en une semaine, a permis de déjouer des attentats terroristes dans la région.

Ce dernier assaut contre le groupe terroriste intervient alors que des élections sont en cours dans le pays pour une partie des sièges de la Chambre du peuple du Parlement fédéral.

Par ailleurs, les forces somaliennes intensifient leurs opérations contre les extrémistes d’Al Shebab dans le centre et le sud du pays, où les combattants contrôlent toujours de vastes zones rurales en y tendant des embuscades et en y plaçant des mines.