Mali : neutralisation de 48 terroristes

L’armée malienne a annoncé la neutralisation de 48 terroristes dans plusieurs opérations durant la période du 17 au 22 janvier, dans les provinces de Nara, Sikasso, Bombeti et Ségou au centre du pays.

Un communiqué de l’armée fait état d’une baisse des opérations par rapport aux semaines précédentes, en raison du fait que les terroristes ont changé le schéma de leurs mouvements.

28 terroristes ont été tués lors d’opérations de ratissage dans les forêts de Bamadgogo, dans la région de Nara et 22 autres ont été arrêtés, en plus de la destruction de sites de terroristes dans la région de Thierry, et la saisie d’un camion de transport de pétrole, des motos, des armes et du matériel de communication.

Dans la province de Sikasso, le long de la frontière avec le Burkina Faso, six terroristes ont été tués.

Le communiqué ajoute que dans les régions de Sego et Bombeti, 11 terroristes ont été éliminés et un site de fabrication de bombes artisanales a été détruit, outre la saisie de nombreux équipements et armes.

Au nord-est de la commune de Diodori, trois terroristes ont été tués et trois autres arrêtés, tandis que neuf autres ont été interpellés dans la commune de Diabaly.

L’armée malienne est déterminée à poursuivre cette dynamique offensive pour éliminer les terroristes et détruire leurs abris, indique le communiqué.