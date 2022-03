Mogadiscio : rencontre de l’envoyé chinois avec le chef de la défense de Somalie

Le chef des forces de défense somaliennes, Odowa Yusuf Rage, s’est entretenu avec l’envoyé chinois en Somalie, Fei Shengchao, sur la coopération en matière de défense et de sécurité dans le pays, a rapporté mardi l’agence de presse somalienne SONNA.

Odowa a déclaré que « les deux parties chinoise et somalienne étaient déterminées à promouvoir leurs relations dans le domaine des questions militaires ». La Chine accorde une grande importance à la Somalie.

« J’ai eu une très bonne réunion aujourd’hui avec le général Odowaa Yusuf Rage, chef de @SNAForce. Nous rappelons l’amitié de longue date et nos échanges de vues sur la coopération en matière de défense, de sécurité et de mesures contre la sécheresse. Nous convenons de construire sur le passé et d’ouvrir de nouveaux horizons à l’avenir », a déclaré Shengchao sur Twitter.

La Chine continuera à fournir une assistance pour la reconstruction et le développement de la Somalie, en explorant comment construire des projets de subsistance dans des zones avec une meilleure sécurité et en renforçant la coopération dans l’agriculture, la pêche, la santé et d’autres domaines, selon la source.