Somalie : au moins 10 terroristes du groupe Al-Shabab tués dans le sud du pays  

L’Armée nationale somalienne (SNA) a annoncé la mort de dix terroristes du groupe Al Shebab tués lors des opérations dans le Bas Jubba, au sud du pays.

Les officiers de la SNA qui dirigent l’opération ont déclaré à la radio d’Etat Radio Mogadiscio que certains des terroristes ont également été blessés dans l’opération d’infiltration menée dans les localités de Yontoy, Raynerow et Farbulay.

« Dix terroristes d’Al Shabab ont été tués et certains blessés et capturés lors d’opérations spéciales de sécurité menées par la SNA à Yontoy, Raynerow et Farbulay dans la région du Bas Jubba mardi », a rapporté la radio.

Par ailleurs, l’armée nationale somalienne (SNA) a tué au moins trois jihadistes du groupe terroriste d’Al Shabab lors d’une opération près de la ville de Hudur dans la région de Bakool, selon l’agence de presse somalienne.

Mohamed Sankus, le commandant de l’armée des forces de la SNA opérant dans la région de Bakool, a déclaré à l’agence de presse nationale somalienne que des terroristes qui essayaient de pénétrer dans une base militaire de la SNA, ont été tués.