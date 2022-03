Nigeria : Le khalife général de la Tariqa tijaniya en visite au Maroc

L’Emir Sanusi Lamido Sanusi, khalife général de la Tariqa tijaniya au Nigeria, effectue une visite au Maroc, dans le cadre du renforcement des relations maroco-nigérianes.

Selon Rabat, cette visite a pour objectif de renforcer les relations, raffermir l’entente et consolider les liens spirituels entre le Maroc et le Nigeria, rappelant que la Tariqa de Cheikh Sidi Ahmed Tijani a vu le jour au Maroc à l’ère du Sultan Moulay Soulayman avant de se répandre dans le reste des pays africains.

Dans le même sillage, l’ambassadeur du Nigeria au Maroc, Bachir Ibrahim Salah El Husseini, a noté que la Tariqa tijaniya, qui figure parmi les plus grandes et les plus séculaires confréries soufies en Afrique, compte d’innombrables adeptes au Nigeria et sur le continent en général.

Dans le cadre de son déplacement au Maroc, le khalife général de la Tariqa tijaniya au Nigeria visitera, notamment, l’Institut Mohammed VI de formation des imams, mourchidines et mourchidates, le secrétariat général du Conseil supérieur des oulémas ainsi que des monuments historiques à Fès.