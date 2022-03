Burkina Faso : 13 gendarmes tués dans une embuscade dans le nord 

Au moins treize gendarmes burkinabè ont été tués dimanche dans une embuscade près de Taparko, une localité minière située dans le nord du Burkina Faso, ont indiqué des sources sécuritaires.

« Une équipe de la gendarmerie de Dori est tombée dans une embuscade tendue par des individus armés cet après-midi aux environs de Taparko », a déclaré une source sécuritaire.

« Le bilan provisoire fait malheureusement état de 13 gendarmes décédés. Plusieurs autres sont toujours portés disparus », ajoute la même source.

Plutôt dans la matinée, deux personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées par l’explosion d’un engin artisanal au passage d’un car de transport dans le nord du Burkina sur l’axe Kaya-Dori.

Par ailleurs, au moins dix personnes ont été tuées dans l’attaque par des hommes armés d’une mine d’or artisanale dans le nord du Burkina Faso, ont indiqué des sources locale et militaire.

Depuis 2015, le Burkina Faso est devenu le théâtre de violences attribuées à des mouvements armés affiliés à Al-Qaïda et au groupe Etat islamique qui ont fait plus de 2.000 morts et 1,7 million de déplacés.