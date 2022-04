Mali : Livraison d’un premier lot de matériels militaires de la Russie (communiqué de la défense) 

Le ministère malin de la Défense, le Colonel Sadio Camara, a annoncé que son pays a reçu mercredi à l’aéroport international Président Modibo Keita Bamako-Sénou, des hélicoptères de nouvelle génération et des équipements radar de la Russie pour soutenir ses opérations militaires dans la lutte contre le terrorisme.

‘’Dans le cadre de la montée en puissance des Forces Armées Maliennes (FAMa), un premier lot de matériels militaires a été réceptionné, mercredi, par le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel Sadio Camara à l’aéroport international Président Modibo Keita Bamako-Sénou’’, précise le ministère dans un communiqué publié sur le site de l’armée malienne.

Ces nouveaux matériels joueront un rôle très essentiel dans le renforcement de capacités opérationnelles des Forces armées maliennes dans leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens, selon la même source.

« Fruits d’un partenariat sincère et très ancien entre la Russie et le Mali, indique le communiqué, ces matériels sont composés, entre autres, d’hélicoptères de combat, de radars dernière génération et beaucoup d’autres matériels nécessaires dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violant qui sévit dans le pays ».

Par ailleurs, une patrouille de grande envergure vient d’être bouclée dans la zone de Baoulé et au tour de la marre de Tonki située à une dizaine de km au Nord de Gomitra (axe Didiéni-Dièma), indique l’armée.

Cette reconnaissance offensive a été effectuée par le GTIA KELETIGUI 1 en collaboration avec d’autres forces d’intervention. Elle s’est déroulée du 21 au 28 mars 2022. L’objectif était de démanteler des plots logistiques terroristes qui tapissaient cette vaste zone forestière.

Un bilan fait état de 3 terroriste tués, 8 suspects interpelés, du matériels de fabrication de mine détruits, 4 fusils saisis, 2 EEI neutralisés par l’équipe EOD, 5 motos dont 3 détruites.