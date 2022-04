Espagne-Maroc : Réchauffement des relations entre les deux royaumes

Le Roi du Maroc Mohammed VI s’est entretenu jeudi avec le Président du Gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, selon un communiqué du cabinet royal.

Au cours de l’échange téléphonique, le Roi a réitéré sa Haute appréciation pour le contenu du message qui lui a été adressé, le 14 mars, par le Président du Gouvernement espagnol.

Cette lettre est conforme à l’esprit du Discours du Roi Mohammed VI du 20 août 2021 et répond à l’appel du Roi à « inaugurer une étape inédite dans les relations entre les deux pays ».

Le Roi Mohammed VI a adressé à cette occasion, une invitation au Président du Gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, pour effectuer une visite au Maroc, dans les très prochains jours.

Dans la même vision stratégique, Pedro Sanchez a publié ce jeudi 31 mars sur son compte officiel tweeter, qu’il s’est entretenu par téléphone avec le Roi Mohammed VI, au sujet des relations bilatérales entre l’Espagne et le Maroc. A ce titre, Sanchez a affirmé avoir lancé « une feuille de route conjointe consolidant la nouvelle étape, basée sur la transparence, le respect mutuel et le respect des accords, entre les deux pays voisins et partenaires stratégiques ».

Selon un communiqué du palais de la Moncloa, le président du Gouvernement espagnol se rendra prochainement au Maroc, sur invitation du Roi Mohammed VI, après s’être entretenu avec le monarque afin de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays.

SANCHEZ a informé le Roi Felipe VI de tous les détails de la conversation, souligne la même source.

Le Souverain marocain a suivi de près les différentes étapes ayant abouti à ce dénouement qui se traduit, aujourd’hui, par la nouvelle position de l’Espagne vis-à-vis du Plan d’autonomie dans les provinces du Sud. Position qui avait été exprimée dans la lettre qu’avait adressée le Chef du gouvernement espagnol au Roi, le 14 mars 2022, dans laquelle Pedro Sanchez affirme que “l’Espagne considère que l’Initiative marocaine d’autonomie comme LA BASE la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend” autour du Sahara marocain.

L’annonce de la nouvelle position espagnole s’inscrit dans le cadre d’un momentum qui a vu les Etats Unis reconnaitre la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara, tout comme Israël, les pays de la ligue arabe, les Etats du Golfe, des pays de l’Amérique latine, outre l’ouverture de plus d’une vingtaine de consulats dans les villes de Laayoune et de Dakhla, dans le sud du Maroc.

Avec son entité mercenaire de polisario, soutenu par l’Iran ainsi que par le groupe terroriste Hezbollah, le régime militaire algérien du général Saïd Chengriha et d’Abdelmadjid Tebboune, a perdu toute crédibilité et se retrouve aujourd’hui dans une impasse, à la fois sur la scène interne et internationale.