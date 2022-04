République de Tindouf : Le polisario suspend ses relations avec l’Espagne

Le groupe terroriste du polisario a suspendu ses ‘’relations politiques’’ mais pas ses relations humanitaires et de solidarité avec le royaume d’Espagne, après que le gouvernement espagnol de Pedro Sanchez a reconnu officiellement que le plan marocain d’autonomie est le plus sérieux, réaliste et crédible.

En effet, le polisario ne s’intéresse qu’au 6 millions d’euros par an, un don de l’Espagne aux camps de la population sahraouie séquestrée dans la république Cité-Etat de Tindouf, située dans le sud ouest des frontières de l’Algérie.

Depuis des années, des ONG et des eurodéputés ont dénoncé les actes de détournement de l’aide humanitaire européenne par le Polisario avec la complicité des régimes militaires successifs, dont celui de l’actuel général Saïd Chengriha. Ces aides seraient revendues sur des marchés africains au profit des responsables algériens et du polisario.

Le régime algérien avec l’Iran, sont actuellement les principaux soutiens du Polisario, sur les plans militaire, politique et économique, contre le royaume du Maroc.

Le trésor algérien dépense chaque année plus de 650 millions d’euros pour cette entité terroriste, alors que le peuple en Algérie vit dans la pénurie et la précarité.

Et le régime iranien des mollahs, par l’intermédiaire du groupe terroriste hezbollah, a aménagé une base militaire à quelques kilomètres de Tindouf pour former les mercenaires du polisario à une guerre asymétrique, en enrôlant même des enfants soldats.

Le plan marocain d’autonomie, soutenu par les États-Unis, l’Allemagne, la France, Israël, la majorité des pays arabes, de nombreux États africains ainsi que par des instances internationales, isole le régime despotique algérien et son polisario, malgré sa carte de chantage du gaz, devenue obsolète dans les négociations géostratégiques.