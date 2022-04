Afrique : Potentiel de l’hydrogène vert

Un groupe d’experts en énergie et en sciences de l’Afrique de l’Ouest a révélé que la région possède un très bon potentiel pour la production d’hydrogène vert, ce qui lui donne l’occasion de jouer un rôle clé dans le marché émergent de l’hydrogène vert.

Les experts s’exprimaient lors d’une réunion de deux jours sur le développement de la politique de la CEDEAO sur l’Hydrogène Vert, qui s’est tenue du 7 au 8 avril à Dakar, capitale du Sénégal.

Les experts ont également noté que le Projet d’Atlas sur l’Hydrogène Vert – H2 élaboré par le Centre Ouest Africain de Service Scientifique sur le Changement Climatique et l’Utilisation Adaptée des Terres (WASCAL) et ses partenaires de recherche, a révélé que l’Afrique de l’Ouest dispose d’un énorme potentiel en matière d’énergies renouvelables (l’énergie solaire, éolienne, hydraulique) et de nombreuses terres disponibles qui sont des ingrédients clés pour la production d’hydrogène vert.