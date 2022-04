Ouganda: Financement du projet d’oléoduc ougando-tanzanien EACOP

Le géant allemand de réassurance Munich Re ne va plus soutenir le financement du projet d’oléoduc ougando-tanzanien EACOP, qui ne cesse de susciter les protestations dans le rang des militants écologistes.

«Certains d’entre vous nous demandent sans cesse si nous allons assurer l’oléoduc de l’Afrique de l’Est, actuellement en construction en Ouganda et en Tanzanie. Non, nous ne le ferons pas. Assurer cet oléoduc ne serait pas conforme à nos valeurs et directives environnementales, sociales et de gouvernance», a déclaré la compagnie sur son compte twitter.

L’entreprise rejoint dans cette dynamique Hannover Re, AXA, Swiss Re, SCOR et Zurich, cinq autres sociétés de réassurance qui ont déjà officiellement annoncé qu’elles ne financeraient pas le projet pour des raisons environnementales.

Les écologistes en Ouganda alertent sans cesse sur l’impact environnemental de la construction de cet oléoduc censé transporter du pétrole ougandais vers le port tanzanien de Tanga.