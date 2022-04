Tanzanie : six personnes tuées par des crocodiles

Au moins six personnes ont été tuées par des crocodiles au cours des trois premiers mois de 2022 dans la rivière Ruvu, dans le district de Kibaha en Tanzanie.

« Les six victimes ont été attaquées et mangées par les crocodiles entre janvier 2022 et mars 2022 », a indiqué Salum Bong’o, chef du village de Kimaramisale, dans le secteur de Dutumi, faisant savoir que son propre père fait partie des victimes.

Les victimes ont été attaquées en allant chercher de l’eau au bord de cette rivière habitée de crocodiles.

Alors que les villageois ont appelé le Département de la faune du ministère des Ressources naturelles et du Tourisme à éliminer les crocodiles après ces attaques meurtrières, le gouvernement a lancé un projet d’approvisionnement en eau dans la région, afin d’épargner aux villageois l’utilisation de l’eau de la rivière Ruvu, ce qui permettrait d’éviter les attaques de crocodiles.