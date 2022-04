Nigeria: 6 morts et une centaine de blessés lors de l’attaque à la bombe dans le nord-est du pays (police)

Au moins six personnes ont été tuées et une centaine ont été blessées dont 19 dans une situation grave après l’explosion d’une bombe le mardi, dans un restaurant situé à Iware, un village dans l’Etat de Taraba, a indiqué la police.

« L’explosif a été placé par des personnes encore non identifiées », a déclaré le porte-parole de la police M. Abdullahi. Selon des sources locale et sécuritaire, cette attaque est attribuée aux terroristes islamistes.

De nombreux commerçants ont vu leurs marchandises détruites lors de cette déflagration, a déclaré Ladan Ayuba, de l’Agence nationale de gestion des urgences au Nigeria.

L’Etat de Taraba, comme de nombreux Etats du nord-ouest et du centre du pays, est le théâtre des attaques terroristes islamistes des groupes de Boko Haram et de l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP) ainsi que de bandes criminelles appelées localement « bandits », qui attaquent des villages, pillent, kidnappent et tuent les habitants.

Les deux groupes ont tué plus de 35 000 personnes et provoqué quelque 2,7 millions de déplacements internes, principalement au Nigeria, mais aussi dans des pays voisins comme le Cameroun, le Tchad et le Niger, selon l’ONU.