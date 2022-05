RDC : projets d’électrification sur l’ensemble du territoire national

Le Président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a enjoint au gouvernement de matérialiser les projets d’électrification sur l’ensemble du territoire national afin de réduire le retard de développement accumulé par la RDC dans le domaine énergétique.

Le Chef de l’Etat a donné ces instructions au cours de la cinquante et unième réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République qu’il a présidée vendredi dernier en visioconférence, depuis Lubumbashi, où il séjournait dans le cadre de la conférence interprovinciale Grand Kasaï – Grand Katanga, a rapporté l’agence congolaise de presse ACP.

« Pour garantir l’accès en eau potable et en électricité qui est un droit constitutionnel, et au regard des difficultés qu’éprouvent nos populations dans ce domaine, le Président de la République a appelé à une bonne structuration de ce secteur afin de réduire sensiblement le retard de développement accumulé par notre pays durant plusieurs décennies et de répondre aux grandes attentes de notre peuple », a indiqué, dans son compte-rendu, le ministre de la Communication et médias, Patrick Muyaya.

Selon le porte-parole du gouvernement, il existe aujourd’hui plusieurs offres d’investissement dans le domaine énergétique.

Il s’agit notamment de la proposition du gouvernement indien de financer l’implantation de centrales solaires à Karawa (15 MWc), Lusambo (10 MWc), Mbandaka (10 MWc), Mbuji-Mayi (15 MWc) et Manono (10 MWc).