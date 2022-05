Burkina Faso : Douze personnes tuées dans une embuscade

Dix supplétifs de l’armée et deux civils ont été tués samedi dans une embuscade dans le nord du Burkina Faso.

« Hier (samedi) matin, un convoi de vivres escorté par des volontaires pour la défense de la patrie (VDP), a été la cible d’une embuscade sur l’axe Dori-Gorgadji », au cours de laquelle « 12 personnes ont été tuées », a indiqué une source sécuritaire.

Vendredi, « trois autres VDP » sont morts lors d’une autre attaque à Retkoulga, dans la province du Namentenga, dans le nord du pays.

Dans la nuit de samedi à dimanche, un autre volontaire à été blessé lors d’une attaque qui a ciblé la maison d’arrêt et de correction de Nouna, chef-lieu de la province de la Kossi, dans le nord-ouest du pays.

Par ailleurs, une attaque perpétrée par des Hommes armés non identifiés (HANI), dans la nuit de samedi à dimanche à la prison civile de Nouna, dans la province de la Kossi, région de la Boucle du Mouhoun, a fait un mort. Une soixantaine de prisonniers se sont évadés dont une femme.

Le véhicule personnel du directeur de la maison d’arrêt et de correction de Nouna et trois engins du personnel ont étés également incendiés, selon l’Agence d’information du Burkina.

Le Burkina Faso est la cible d’attaques jihadistes depuis 2015, perpétrées par des groupes armés dont certains sont affiliés à Al-Qaïda et à l’Etat islamique, qui ont fait plus de 2.000 morts et 1,8 million de déplacés.