Mali: Deux Casques bleus égyptiens et six civils tués par des engins explosifs improvisés

Deux Casques bleus égyptiens de la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA) et six civils maliens ont été tués jeudi et vendredi dans l’explosion de deux engins improvisés distincts dans le centre du pays, ont indiqué des sources sécuritaires et onusiennes.

Une charrette de retour du marché a sauté sur une mine près de Waya jeudi, a indiqué un responsable militaire.

Cinq personnes ont trouvé la mort jeudi et une sixième a succombé à ses blessures vendredi.

Par ailleurs, deux soldats de la Minusma ont été tués et un troisième blessé, vendredi, par l’explosion d’un autre engin artisanal près de Douentza (centre), sur l’axe conduisant à Tombouctou (nord), a indiqué le porte-parole de la mission, Olivier Salgado sur les réseaux sociaux.

Les soldats faisaient partie du contingent égyptien de la Minusma, a déclaré un responsable sécuritaire.

Ce sont les deuxième et troisième Casques bleus tués en trois jours. Un soldat jordanien a succombé à une attaque à l’arme légère et au lance-roquettes contre le convoi dans lequel il se trouvait mercredi à Kidal (nord).

« Une semaine dure, très dure pour nous. On ne dira jamais assez la difficulté de notre tâche et l’extrême dévouement de nos Casques bleus », a tweeté le chef de la Minusma, El-Ghassim Wane.

C’est la sixième attaque contre un convoi de l’ONU depuis le 22 mai, a déclaré à New York Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général, Antonio Guterres. Ce dernier a condamné cette nouvelle attaque.

Avec plus de 12.000 soldats déployés dans ce pays plongé dans la tourmente depuis le déclenchement d’insurrections jihadiste et indépendantiste en 2012, la Minusma est la mission de l’ONU la plus meurtrière au monde.