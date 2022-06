ONU : la moitié de la population somalienne souffre de la faim

Près de la moitié de la population en Somalie, soit environ 7,1 millions de personnes, souffre actuellement de la faim, selon les Nations unies.

Pour les 213.000 personnes les plus touchées, la situation est désormais catastrophique et urgente, a mis en garde l’ONU (Organisation des Nations unies), soulignant que le Programme alimentaire mondial est engagé dans une course contre la montre pour éviter une famine en Somalie dans un contexte de sécheresse inédit.

« Nous devons agir immédiatement pour prévenir une catastrophe humanitaire », a déclaré dans un communiqué El-Khidir Daloum, le directeur national du Programme alimentaire mondial en Somalie.

De son côté, le représentant de la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture) en Somalie, Etienne Peterschmitt, a déclaré que moins de 20% de l’argent nécessaire pour éviter une famine a été collecté, mettant de fait des centaines de milliers de personnes face « à un risque très réel de famine et de mort ».

Plusieurs régions sont menacées de famine, en particulier dans le sud où la présence du groupe terroriste Al Shebab, affilié à Al-Qaïda, rend l’accès humanitaire difficile.