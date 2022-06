Afrique du Sud : Vandalisme et vol des câbles électriques

La compagnie publique d’électricité sud-africaine « Eskom » perd des millions de dollars chaque année à cause du vandalisme et du vol des câbles électriques, a indiqué la direction de la société.

« Les réseaux électriques situés dans des zones éloignées sont souvent vandalisés et laissés dans un état de délabrement total », a déclaré la directrice générale de la sécurité au sein du groupe Eskom, Karen Pillay, soulignant que la compagnie perd chaque année plus 2 milliards de rands (près de 130 millions de dollars) à cause de ce phénomène.

Elle a ajouté que les groupes qui volent les câbles sont bien organisés et se présentent lourdement armés, notant que les câbles sont souvent ciblés lorsque la compagnie met en place des coupures de courant visant à alléger la pression sur ses unités de production.

« Nous avons constaté que les incidents s’aggravent, s’organisent de plus en plus de manière effrontée. Les gangs arrivent bien équipés et repartent avec de grandes quantités de câbles de cuivre », a déploré Mme Pillay.