USAID : 12,4 millions de dollars pour petites et moyennes entreprises Malgaches 

Les petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que les start-ups malgaches éco-responsables vont bénéficier d’un financement de 12,4 millions de dollars pendant cinq ans, a annoncé l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID).

Le projet quinquennal aidera les entreprises engagées dans la préservation de l’environnement et les communautés locales à travers l’autonomisation économique et l’incitation à la préservation des terres, a déclaré le directeur général de l’USAID-Madagascar, John Dunop.

Il a ajouté que grâce à une collaboration avec le fonds d’investissement Miarakap et le programme Mitsiry, les entrepreneurs participant à l’alliance et d’autres entreprises privées seront des moteurs essentiels du développement et de l’emploi en aidant les populations rurales à prendre conscience de l’importance de la préservation de l’environnement à Madagascar.

L’effort de l’USAID souligne ainsi l’engagement du peuple américain à renforcer les secteurs économiques critiques tout en améliorant les économies locales et en conservant la biodiversité, a-t-il poursuivi.