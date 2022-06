Kabylie : Le Président Ferhat Mehenni entame une tournée politique en Amérique

Le président de la Kabylie, Ferhat Mehenni, a effectué une visite au Canada, où il a reçu un accueil digne d’un chef d’Etat, première étape dans son périple pour rencontrer d’autres homologues sur le continent.

Cette visite du Président Ferhat Mehenni coïncide avec la célébration de la Journée de la nation kabyle, dans le cadre de la sensibilisation de la communauté internationale concernant le dossier kabyle.

Ferhat Mehenni a rencontré la communauté kabyle installée dans la capitale canadienne Ottawa.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le président du MAK a insisté sur la nécessaire unité de tous les kabyles : « Nous ne pouvons pas rester indifférents face aux kidnappings et aux incarcérations arbitraires de dignes enfants de la Kabylie par le régime colonial algérien, aussi face au climat de guerre imposé par le pouvoir belliqueux algérien aux Kabyles chez eux, en Kabylie ».

Le président Mehenni a été reçu au parlement, où il a fait une brève présentation du pays kabyle et a donné un aperçu historique sur le combat culturel et identitaire que mènent les kabyles depuis 1962, lorsque l’armée des frontières a confisqué le pouvoir en Algérie, un pays créé par l’ancienne puissance coloniale, avant d’y annexer la Kabylie depuis 1871.

Le président kabyle a évoqué devant les membres du caucus des affaires étrangères « les multiples crimes perpétrés par le régime criminel algérien, contre la Kabylie et le peuple kabyle depuis 1962 à ce jour ».

Par ailleurs, le Réseau des femmes kabyles et amazighes a organisé, samedi 18 juin, la sixième édition de la Journée de la robe kabyle, à Montréal. Cette 6ème édition a été dédiée à la militante kabyle et coprésidente du Congrès Mondial Amazigh (CMA), Kamira Nait Sid, injustement détenue dans la prison algérienne de Koléa sans jugement depuis plus de neuf mois. La prison de Koléa est située dans la commune de Tipaza.

La militante Kamira Nait Sid a été kidnappée en août 2021, à Tizi Ouzou, par les services secrets algériens sur instructions du chef de la junte, le général Saïd Chanegriha.

La tournée du leader indépendantiste kabyle dans ce pays d’Amérique du Nord et par la suite dans d’autres en Amérique, a d’autant plus d’importance que la question de l’autodétermination de la Kabylie y jouit d’un puissant soutien, qui alimente la détermination des kabyles à arracher l’indépendance de leur pays face à la brutalité de la junte dirigée par le général Saïd Chengriha et le président Abdelmadjid Tebboune.

Nul doute que la détermination du peuple kabyle sera payante. Ce n’est qu’une question de temps et l’indépendance de la Kabylie sera inscrite officiellement à l’agenda de l’ONU.

D’autre part, des démarches sont en cours pour l’adhésion du nouvel Etat de la Kabylie à l’Union Africaine (UA).