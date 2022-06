Nigeria : 3 morts et des dizaines de disparus dans des attaques terroristes contre des églises

Au moins trois fidèles ont été tués et des dizaines autres sont portées disparues, dimanche, après les attaques terroristes contre deux églises de l’État de Kaduna, dans le nord-ouest du Nigeria, selon un responsable local.

Samuel Atuwa, commissaire à la sécurité et aux affaires intérieures de l’État de Kaduna, a déclaré que les terroristes à moto ont attaqué trois communautés avant d’ouvrir le feu contre les églises.

Les communautés attaquées sont situées à Ungwan Fada, Ungwan Turawa, et Ungwan Makama, dans la région de Rubu.

Les terroristes ont pris d’assaut l’église catholique St Moses et l’église baptiste Maranatha dans le district de Kajuru, dans l’État.

Des dizaines de fidèles sont portés disparus depuis l’attaque, a ajouté le responsable.

Cette dernière attaque est survenue un jour après l’enterrement de 40 victimes de l’attaque terroriste du 5 juin contre une église de l’État d’Ondo, dans le sud-ouest du pays.

L’Association chrétienne du Nigéria a condamné les attaques de dimanche et a déclaré que les églises du Nigéria étaient devenues des « cibles » pour les groupes armés.

En réalité, le Nigeria et plusieurs autres pays africains sont confrontés à des affrontements meurtris entre les éleveurs et les agriculteurs pour l’accès à l’eau et à la terre.