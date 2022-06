Tchad : Nomination de nouveaux dirigeants de la SHT

Au Tchad, le Président Mahamat Idriss Déby a pris un décret portant nomination de nouveaux dirigeants de la Société des hydrocarbures du Tchad (SHT).

En vertu de cette décision, Éric Ndoassal et Zakaria Saboun Abakar Sawa remplacent respectivement Boayam Michel et Tahir Issa Ali, aux postes de directeur général et directeur général adjoint de l’entreprise publique.

La nouvelle intervient dans le contexte d’une malversation financière imputée aux anciens responsables de la compagnie, interpellés pour des besoins d’enquête.

Les premières informations révèlent qu’une somme comprise entre 32 et 64 millions de dollars (20 et 40 milliards de francs CFA) a été détournée des comptes de la SHT.