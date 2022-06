Huit personnes ont été tuées pendant un baptême aux encablures de Soudoughin dans la province du Koulpélogo (Centre-est).

«Des hommes armés ont fait irruption le lundi 27 juin 2022 à Sandiaba, un village situé à 4 kilomètres de Soudoughin dans la province du Koulpélogo», rapporte l’Agence d’information du Burkina (AIB).

La situation sécuritaire dans la province du Koulpélogo (Centre-est) et de nombreuses autres localités du Burkina Faso, demeure préoccupante, malgré l’action des Forces de sécurité et de défense et de leurs supplétifs (VDP), selon l’AIB.