Sénégal: Accord de partenariat entre FONSIS et AEME

Le Fonds souverain d’investissements stratégiques (FONSIS) et l’Agence nationale pour l’économie et de la maîtrise de l’énergie (AEME) ont signé un accord de partenariat pour améliorer les performances énergétiques du Sénégal, indique un communiqué de presse.

« Sous la présidence du ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération et du ministre du Pétrole et des Énergies, le Fonds souverain d’investissements stratégiques (FONSIS) et l’Agence nationale pour l’économie et la maîtrise de l’énergie (AEME) ont signé un accord de partenariat pour la mise en place d’une Super entreprise de services énergétiques (Super Esco) au Sénégal », ajoute le communiqué.

Cette Super Esco aura en charge la structuration, le financement et la réalisation de programmes d’amélioration des performances énergétiques dans différents domaines tels que l’éclairage public, les bâtiments, l’industrie, l’administration.

Le communiqué souligne que dans le cadre de sa politique énergétique nationale, l’État du Sénégal a inscrit la maîtrise de l’énergie comme l’un des axes stratégiques phares pouvant contribuer de manière durable au développement et à la stabilisation du secteur.