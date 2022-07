Sahara : Alger demande l’appui de l’Iran et de l’Afrique du Sud

La junte dirigée par le général Saïd Chanegriha et son soi-disant président Abdelmadjid Tebboune, ont fait appel à l’Afrique du Sud pour la livraison de matériel militaire au polisario.

Depuis des décennies, les juntes algériennes successives, avec une haine viscérale, ont toujours nié leur implication dans la déstabilisation du Maroc dans son Sahara et la région.

Mais les faits sont là, l’entité polisario ou la rasd, est établie à Tindouf, une ‘’localité actuellement algérienne’’, mais en réalité, Tindouf où se trouvent les camps de la population sahraouie, est une région marocaine, amputée par les calculs pernicieux du colonialisme.

C’est pour cette raison que le choix des anciens officiers algériens s’est porté sur cette région en particulier.

Le régime algérien, dans son art de manipuler la presse écrite, les réseaux sociaux et même l’audio-visuel, a toujours fabriqué des dossiers et des discours pour soutenir le polisario.

Concernant l’Iran, des experts et des milices du Hezbollah sont déjà présents dans des camps d’entrainement des terroristes du polisario, en plus de mercenaires africains, latino et européens.

Dans l’incertitude économique internationale et des droits humains, un pays comme l’Algérie, doit-il continuer à soutenir les groupes terroristes et les séparatistes, au détriment de son peuple, selon le sociologue MD.