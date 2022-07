Somalie: 112.400 personnes déplacées à cause de la sécheresse

Plus de 112.400 personnes ont été déplacées à cause de la sécheresse en Somalie au 22 juin, ont annoncé des agences onusiennes, précisant qu’il s’agit d’une augmentation de 231% par rapport au mois de mai.

La région de Banadir, où se trouve la capitale nationale Mogadiscio, a attiré 60% des nouveaux arrivants, a précisé un communiqué conjoint publié par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), l’Agence des Nations Unies pour les migrations (OIM) et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

La même source a déclaré qu’environ 72% enregistré durant la même période étaient des mouvements interrégionaux, contre 64% un mois auparavant, ajoutant qu’en mai, les régions les plus touchées en Somalie étaient les régions de Togdheer et de Banadir avec respectivement 26 % et 22 % des nouveaux arrivants.

« L’augmentation significative des mouvements observée en janvier 2022 pourrait être liée à l’inter-connectivité entre les conflits et les déplacements induits par la sécheresse”, a-t-on poursuivi, notant que la Somalie connaît l’une des pires sécheresses de l’histoire récente avec près d’un million de personnes déplacées à la recherche de nourriture et d’eau.