Ethiopie: La rivière Shabelle en décomposition

Les habitants de la ville éthiopienne de Baledweyne s’inquiètent de plus en plus du changement de couleur de la rivière Shabelle, qui est devenue sombre et en décomposition.

Les responsables de la ville ont mis en garde les citoyens contre l’utilisation de l’eau de la rivière, affirmant qu’elle est toxique.

Le gouverneur de Baledweyne, Osman Dhicisow Dhubow, a affirmé n’avoir jamais vu l’eau de la rivière dans cet état, rappelant que le gouvernement avait déjà appelé les habitants à ne pas l’utiliser.

Les habitants de Baledweyne et de ses environs utilisent principalement l’eau de la rivière Shabelle qui traverse la ville, ce qui pose un grand problème en termes d’approvisionnement en eau potable.