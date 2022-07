Afrique du Sud : Commerce illégal des produits de la faune

L’Afrique du Sud est une source et un point de transit pour le commerce illégal des produits de la faune, révèle un rapport d’un groupe d’experts publié récemment.

Le rapport, élaboré par un groupe de travail sud-africain de lutte contre le blanchiment d’argent (SAMLIT), met l’accent sur les flux monétaires liés au commerce des produits de la faune, ainsi que sur les différents acteurs et les méthodes qu’ils utilisent pour le commerce illégal d’espèces sauvages (IWT).

«SAMLIT fournit aux membres une plate-forme devant centraliser le partage d’informations en vue de garantir que les mesures nécessaires soient prises pour prévenir, détecter, enquêter et poursuivre les crimes prioritaires dans le secteur financier», a déclaré Gerald Byleveld, responsable de la conformité en matière de criminalité financière d’Investec et responsable du groupe de travail d’experts.

Les produits de la faune les plus couramment commercialisés hors d’Afrique du Sud comprennent la corne de rhinocéros, l’ormeau, le pangolin et l’ivoire qui sont déplacés à travers l’Afrique du Sud en transit vers la Chine et d’autres pays asiatiques.