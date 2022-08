Burkina Faso : 20 terroristes éliminés par l’armée dans le Centre-est

L’armée burkinabè a neutralisé une vingtaine de terroristes et détruit d’importants matériels, jeudi et vendredi, aux alentours de Bittou (Centre-est), rapporte dimanche l’Agence d’information du Burkina (AIB).

L’aviation et l’artillerie burkinabè ont effectué des tirs ciblés, les 28 et 29 juillet, sur des positions terroristes, au niveau des zones forestières de Nouaho et de Kankanmogré, à 18 km de Bittou (Boulgou, Centre-est).

Des sources sécuritaires font état d’une vingtaine de terroristes neutralisés et de la destruction d’importants matériels, précise l’AIB.

Elle ajoute que les tirs d’artillerie entendus le 30 juillet à Ouahigouya, visaient aussi des positions terroristes dans la région du Nord.

L’armée avait assuré vendredi dernier que des mesures sont prises pour tarir durablement les sources des terroristes, mettant l’accent sur des perspectives prometteuses dans la lutte contre ce fléau qui frappe le Burkina Faso depuis six ans.