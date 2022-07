HRW : Risques des mines de charbon sur les communautés locales

L’incapacité du gouvernement sud-africain à garantir la réhabilitation des mines de charbon abandonnées expose les communautés locales au risque d’accidents parfois mortels, ainsi qu’au risque de pollution de leurs sources d’eau, a indiqué l’ONG Human Rights Watch (HRW).

«L’Afrique du Sud compte environ 400 mines de charbon abandonnées, ce qui pose d’énormes risques pour la santé, l’environnement et la sécurité des communautés qui les entourent», souligne HRW dans un rapport.

Le document de 45 pages, intitulé «Mines éternelles : Risques perpétuels pour les droits humains liés aux mines de charbon abandonnées de Mpumalanga en Afrique du Sud», documente les menaces que font peser sur ces communautés les mines de charbon de la province de Mpumalanga qui n’ont pas été correctement nettoyées.

L’organisation non gouvernementale a constaté que le gouvernement n’a pas progressé dans la lutte contre les dangers posés par les mines de charbon abandonnées et que l’inaction de l’industrie minière a pérennisé des problèmes qui affectent la sécurité et la santé des communautés.

«Le gouvernement sud-africain n’a pratiquement rien fait pour remédier à l’héritage toxique que les mines de charbon abandonnées ont légué aux communautés avoisinantes», a déclaré, Vuyisile Ncube, titulaire de la bourse Finberg auprès de la division Environnement et droits humains à Human Rights Watch.

«Le gouvernement devrait veiller à ce que les compagnies minières qui ont profité pendant des années de l’exploitation du charbon n’ignorent pas leur responsabilité de nettoyer le désordre toxique qu’elles ont laissé derrière elles».