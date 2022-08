Sénégal: Le décompte des voix se poursuit, le pouvoir et l’opposition revendiquent chacun la victoire 

Le décompte des voix se poursuit au Sénégal après les élections législatives de dimanche, que le pouvoir et l’opposition affirment chacun avoir remportées, selon la commission électorale nationale.



Le comptage se poursuit dans les commissions départementales de recensement des votes du pays et les huit circonscriptions à l’étranger. Les documents des commissions doivent ensuite être remis à la commission nationale de recensement des votes (CNRV) pour la publication des chiffres globaux provisoires officiels au plus tard vendredi.



Ces législatives font figure de test à 19 mois de la présidentielle. L’opposition affirme vouloir contrôler le Parlement pour imposer une cohabitation au camp du pouvoir, inédite au Sénégal.



Elle veut aussi pousser le président Macky Sall à renoncer au projet qui lui est prêté de se présenter à la présidentielle de 2024. Le président Sall, élu en 2012 pour sept ans, a été réélu en 2019 pour cinq ans.



Le camp présidentielle avait annoncé dimanche soir avoir remporté le scrutin, avant d’être contesté par l’alliance formée par les coalitions Yewwi Askan Wi (libérer le peuple en wolof) et Wallu Sénégal (Sauver le Sénégal), dirigées respectivement par le principal opposant Ousmane Sonko et l’ex-président Abdoulaye Wade (2000-2012). Depuis, les deux camps revendiquent la victoire.



Le Collectif d’organisations de la société civile pour les élections (COSCE), formé d’une vingtaine d’associations, a appelé les acteurs politiques à « user des voies de droit pour toute contestation éventuelle des résultats du scrutin et du contentieux électoral ».



Le Collectif, qui a déployé des observateurs le jour du scrutin, « considère que le scrutin (de dimanche) s’est globalement déroulé dans un environnement apaisé et en conformité aux dispositions du code électoral ».