Mali : Nouveaux équipements militaires de Russie

Le Mali a réceptionné mardi de nouveaux équipements militaires, dont cinq avions et un hélicoptère de combat, livrés par la Russie.

Le ministre de la Défense malien Sadio Camara, a souligné au cours d’une cérémonie officielle en présence notamment d’Assimi Goïta, président de la Transition, le « partenariat gagnant-gagnant avec la fédération de Russie ».

« Je dois dire que la cérémonie d’aujourd’hui est historique, tant par la nature, la qualité que par le volume de ce que vous nous remettez, dont nous n’exposerons ici qu’une partie, le reste étant bien-sûr engagé en opération au moment où se tient cette cérémonie », a dit M. Camara.

«Les aéronefs de combat reçus sont constitués de Soukhoï SU-25, un chasseur bombardier spécialisé dans l’attaque au sol, capable de transporter des roquettes, des canons, des bombes et des missiles air sol. Son efficacité n’est plus à démontrer», a expliqué de son côté le chef d’état-major de l’Armée de l’air, le général de brigade Alou Boï Diarra.

Le général Diarra a précisé qu’en plus des Soukhoï SU-25, l’Armée de l’air a, aussi, reçu des appareils L-39 Albatros. «Des avions d’attaque au sol plus légers mais qui sont, aussi, capables d’embarquer un armement très significatif, notamment des canons, des roquettes, des bombes et missiles», a-t-il détaillé. Ces appareils s’ajoutent à des hélicoptères d’attaques Mi-24 et des hélicoptères de transport Mi-8, en plus d’un Airbus Casa C295.

«Tous ces appareils s’ajoutent à la flotte que nous avons déjà et sont complétés par des radars de surveillance de l’espace aérien et des moyens de défense sol-air pour la protection de notre espace aérien», a ajouté le chef d’état-major de l’Armée de l’air.

La Russie avait déjà livré en mars dernier plusieurs hélicoptères de combat et des armes.