Mali: Entretien téléphonique entre Assimi Goïta et Vladimir Poutine 

Le président de la transition au Mali, Assimi Goïta, a eu un entretien téléphonique avec le président russe, Vladimir Poutine au lendemain de la réception de nouveaux équipements militaires, a indiqué mercredi M. Goïta sur son compte Twitter, une information confirmée par la présidence malienne.



« Nous avons évoqué l’appui de la Fédération de Russie à la transition politique malienne et j’ai salué la qualité de notre partenariat respectueux de la souveraineté du Mali et des aspirations de sa population », a déclaré le président Goïta.



Mardi, l’armée malienne a réceptionné de nouveaux équipements militaires, dont cinq avions et un hélicoptère de combat au cours d’une cérémonie officielle en présence de M. Goïta et de diplomates russes.



M. Assimi Goïta a par ailleurs reçu mercredi Amina J. Mohammed, vice-secrétaire générale de l’ONU et Mahamat Saleh Annadif, chef du bureau des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel.



Ils ont évoqué des « préoccupations communes », selon la présidence malienne.