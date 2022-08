Côte d’Ivoire: Projet d’interconnexion CLSG

Le ministre des Mines, du Pétrole et l’Energie de Côte d’Ivoire, Mamadou Sangafowa Coulibaly, a appelé à une synergie d’actions pour le bon fonctionnement du projet d’interconnexion Côte d’Ivoire, Liberia, Sierra Leone et Guinée (CLSG), lors de la 3ème réunion du comité directeur à Abidjan.

Cette réunion, tenue à l’initiative du Système d’échange d’électrique ouest africain (EEEOA), a également vu la présence des ministres des Mines et de l’Energie du Liberia Gesler Murray, de l’Energie de la Sierra Leone, Alhaji Kanja Sesay et de l’Energie, de l’Hydroélectricité et des Hydrocarbures de la Guinée, Ibrahima Abé Sylla.

« Nous sommes confiants que la mise en œuvre de nos décisions permettra à notre organisation commune de passer les quelques difficultés qu’elle a connues en termes de financement. Nous fondons tous espoir à l’équipe dirigeante actuelle », a-t-il indiqué, appelant ses pairs à plaider auprès de leurs pays respectifs pour un meilleur fonctionnement du CLSG.