Afrique australe: Un don de 1,4 million de dollars de la BAD 

Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement (BAD) a annoncé avoir approuvé l’octroi d’un don de 1,4 million de dollars pour le renforcement des compétences entrepreneuriales des femmes en Zambie, au Mozambique et en Tanzanie.

Ce financement permettra à 600 entreprises dirigées par des femmes dans les trois pays d’Afrique australe (200 dans chaque pays), d’améliorer leurs compétences en matière d’entrepreneuriat grâce à la formation dispensée dans le cadre du projet « Entrepreneuriat et employabilité des femmes » par le groupe Export Trading Group (ETG), a indiqué la BAD dans un communiqué.

Elle a précisé que l’objectif principal du projet est d’accroître l’efficacité des petites et moyennes entreprises ciblées, qui sont détenues et dirigées par des femmes bénéficiaires des opérations d’ETG et ce, sur une période qui s’étend jusqu’à 2025.

Le projet sera mis en œuvre en partenariat avec la branche développement d’ETG, la Farmers Foundation, une organisation à but non lucratif créée en 2012 en Tanzanie pour stimuler la croissance de l’agriculture et favoriser le développement des économies rurales, poursuit la même source.