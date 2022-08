Zambie : Programme We-Fi de la BM pour des femmes entrepreneures

Le Groupe de la Banque mondiale (BM) vient de lancer, à Lusaka, capitale de la Zambie, l’Initiative de financement des femmes entrepreneures (We-Fi) visant à aider les petites et moyennes entreprises (PME) dirigées par des femmes à surmonter les contraintes financières et participer au développement de l’économie zambienne.

Le programme We-Fi est une initiative mondiale qui tend à soutenir les femmes entrepreneures afin d’accroître leur accès aux produits et services financiers, renforcer leurs capacités, étendre leurs réseaux, accéder au mentorat et promouvoir les opportunités d’affaires au sein des marchés nationaux et mondiaux.

Dans le cadre du programme We-Fi-Zambie, l’objectif est d’atteindre au moins 1.000 PME de femmes dans les villes de Lusaka et Kitwe grâce à une combinaison de formations présentielles, tout en fournissant une plateforme virtuelle pour les autres entrepreneures à travers le pays.

S’exprimant à cette occasion, la vice-gouverneur de la Banque de Zambie, Rekha Mhango, a souligné que cette initiative permettra de relever les nombreux défis auxquels sont confrontées les entrepreneures zambiennes dans de nombreux secteurs.