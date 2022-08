RDC : 14 personnes tuées dans une attaque de CODECO à Lodjo

Au moins quatorze personnes dont deux soldats des FARDC (Forces armées congolaises) ont été tuées dans une double attaque par des combattants de la CODECO (Coopérative pour le développement du Congo), entre le samedi 27 et le dimanche 28 aout, à Lodjo, une localité du territoire de Djugu, à environ 100 km au Nord de Bunia (Ituri).

D’après le bourgmestre de la commune rurale de Mongwalu, il est difficile de déterminer avec exactitude le nombre de victimes, car le milieu est inaccessible.

Apres la tuerie, la CODECO s’est livrée aux pillages de biens des habitations.

Les combattants de ce groupe armé occupent cette zone qui n’est plus contrôlée par les autorités de l’Etat, indiquent des sources concordantes.

Par ailleurs, douze personnes, dont deux chefs d’avenue, dans la commune rurale de Mongwalu, à 85 kilomètres au nord de Bunia (Nord-Kivu) ont été kidnappées dans la nuit de vendredi à samedi 27 aout par des miliciens de la CODECO.

Ces otages dont le sort n’est pas connu jusque-là ont été acheminés au bastion de ce groupe armé à Mbau-Kadolu, à environ 11 kilomètres de Mongwalu dans le territoire de Djugu.

La Coopérative pour le développement du Congo est considérée comme l’une des plus meurtrières de l’Est congolais. Ses assaillants s’attaquent également aux déplacés et aux travailleurs humanitaires.

La province de l’Ituri et sa voisine le Nord-Kivu sont sous état de siège depuis plus d’un an. Des officiers supérieurs de l’armée et de la police ont été placés à la tête des provinces, villes, communes et territoires.