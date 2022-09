Afrique du Sud : Taux de chômage parmi les plus élevés au monde

Le gouvernement sud-africain doit accélérer la transition vers les énergies renouvelables et créer des opportunités d’emploi dans le processus de transition, a indiqué Greenpeace Afrique.

«Les Sud-africains souffrent de manière multidimensionnelle, mais la solution est évidente: une transition juste vers les énergies renouvelables, qui est la solution la meilleure et la plus immédiate aux nombreuses crises croisées auxquelles le pays est confronté», a déclaré Nhlanhla Sibisi, responsable de la campagne climat et énergie de Greenpeace Afrique.

Elle a relevé que l’une des crises auxquelles le pays est actuellement confronté est les taux de chômage les plus élevés au monde, avec la montée en flèche du chômage des jeunes.

« Une transition juste centrée sur les voix, les préoccupations et les besoins des Sud-africains est ce dont nous avons besoin. L’opportunité de changer de vitesse et d’éloigner le monde de la dépendance aux combustibles fossiles est mûre alors que nous nous remettons de la pandémie de la covid-19 », a déclaré Sibisi.

Le coût de la recherche d’emploi est trop élevé en Afrique du Sud où plus de 80 % des jeunes chômeurs doivent choisir entre chercher du travail et acheter de la nourriture, révèle une étude publiée par les initiateurs de la campagne Youth capital et Open dialogue.